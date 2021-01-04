الرئيس السيسي: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع السادة ممثلي كبري الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد امين مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والجهات الحكومية في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي".

وقد اكد السيد الرئيس في هذا السياق علي الاهمية المتقدمة التي توليها الدولة لمبادرة احلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظراً لانها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخري جديدة تماماً من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

كما اوضح السيد الرئيس ان الدولة اطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الاساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعي او شبكة محطات تموين السيارات بالغاز علي مستوي الجمهورية، او مراكز الخدمة والصيانة، فضلاً عن آليات التمويل الميسرة.

وقد اعرب ممثلي شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والمشاركة في المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس وانهم يتطلعون للتعاون وللمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم افضل العروض والطرازات في اطار المبادرة سواء السيارات الملاكي او الاجرة او الميكروباص وباحدث التقنيات والمواصفات الفنية.