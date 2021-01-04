محمد أشرف روقة لاعب الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد أشرف روقة، لاعب الزمالك إصابته بفيروس كورونا حيث كتب عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله على اقداره ، الحمد لله على قضاؤه، إيجابى كورونا"، قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يكون مران اليوم الإثنين "اختياري" حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه، ويأتي قرار الجهاز الفني بهدف تخفيف الحمل التدريبي عن اللاعبين ومنحهم المزيد من الراحة قبل لقاء طلائع الجيش المقرر السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود اليوم، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، حيث كان منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد، عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.