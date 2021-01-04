الرئيس يفتتح معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.. صور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد الرئيس اجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.