قررت وزارة الصناعة والتجارة استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات حتي 31 ديسمبر 2021 وذلك باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 1156 لسنة 2019. ونص القرار في مادته الأولى على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1156 لسنة 2019، المشار إليه حتى 31/12/2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الصناعة تقرر استمرار فرض رسوم صادر على خامات الخردة لنهاية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.