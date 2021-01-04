ضربة أمنية لمافيا السموم البيضاء.. ضبط 8 طن حشيش و8 مليون قرص كبتاجون (فيديو)

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، حيث ضبطت أكثر من 8 طن من مخدر الحشيش، وكذا ضبط أكثر من 8 مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد.

جاء الضبط عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى (عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت") ومشمولها المستندى (بلاستيك) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها .

وتم تشكيل لجنة أمنية ضمت فى عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط ( 41,107 طربة لمخدر الحشيش وزنت (8,225,000 طن) ثمانية أطنان ومائتان وخمسة وعشرون كيلو جرام، وكذا ضبط عدد 8076 كيس لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس (عدد 1000 قرص) بإجمالى عدد (8,076,000) ثمانية مليون وستة وسبعون ألف قرص .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (611,520,000 ستمائة وإحدى عشر مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.