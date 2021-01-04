السودان يغيب عن اجتماع سد النهضة.. الري: الوصول إلى اتفاق ملزم يتطلب مشاركة الدول الثلاث بالمفاوضات

أكدت وزارة الري والوارد المائية، أنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، حول سد النهضة الإثيوبي والمنعقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والذى عُقد يوم 3 يناير 2021 بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجولة تهدف للتباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وأشارت إلى أنه فى هذا الإطار قامت إثيوبيا بإرسال دعوة لعقد الاجتماع اليوم 4 يناير 2021، شارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والساده المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تُشارك دولة السودان في الاجتماع.

ونوهت بأنه تم إنهاء الاجتماع على ضوء ذلك والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير 2021 خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول إلى إتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.