تطور جديد في الحالة الصحية لـ الإعلامي عمرو خليل بعد إصابته بفيروس كورونا

تأكدت إصابة الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر» على قناة سي بي سي، بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الطبية التي أكدت إصابته وخضوعه لعزل المنزلي.

وطمأنت الإعلامية ريهام إبراهيم متابعي برنامج «من مصر» على الحالة الصحية لعمرو خليل، حيث قالت إن حالته مستقرة ويعاني من أعراض خفيفة، وأنه قادر على تجاوز الأزمة الحالية والعودة قريبا إلى الشاشة.

وكتبت ريهام إبراهم التي تشارك عمرو في تقديم البرنامج عبر صفحتها على فيسبوك "الف سلامة إن شاء الله هتعدي انت كنت ملتزم جدا وربنا أراد . عمرو المحترم العزيز زي ما عدت حاجات كتير قلنا عليها صعبة هتعدي الكورونا وتنور الدنيا يا صديقي".