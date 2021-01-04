وطمأنت الإعلامية ريهام إبراهيم متابعي برنامج «من مصر» على الحالة الصحية لعمرو خليل، حيث قالت إن حالته مستقرة ويعاني من أعراض خفيفة، وأنه قادر على تجاوز الأزمة الحالية والعودة قريبا إلى الشاشة.
وكتبت ريهام إبراهم التي تشارك عمرو في تقديم البرنامج عبر صفحتها على فيسبوك "الف سلامة إن شاء الله هتعدي انت كنت ملتزم جدا وربنا أراد . عمرو المحترم العزيز زي ما عدت حاجات كتير قلنا عليها صعبة هتعدي الكورونا وتنور الدنيا يا صديقي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطور جديد في الحالة الصحية لـ الإعلامي عمرو خليل بعد إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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