لتصديرها والاستفادة من عوائدها الاقتصادية .. الفلاحين تناشد بزراعة تحت الأغطية البلاستيكية

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن البامية تزرع من أجل الحصول على قرونها ذات العائد الاقتصادي المرتفع والمفيدة جدا للصحة، حيث تحتوي قرون البامية على الأملاح المعدنية والألياف والفيتامينات والأحماض الأمينية التي تساهم في الوقاية من فقر الدم .

ولفت"أبوصدام" خلال تصريحات له اليوم إلى أن قرون البامية تحوي فيتامين سي وا وب وك وأملاح البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم، والزنك والمجنيز، وتباع في اغلب الاحيان باسعار مجزيه للمزارعين حيث يتراوح كيلو الباميه من15جنيه الي 30 جنيها احيانا.

وأضاف ابوصدام أن البامية من الخضراوات سهلة التخزين، حيث يمكن تجفيفها أو تعليبها أو تجميدها، كما تطبخ طازجة ويمكن استخدام سيقانها في صناعة الورق ويوجد منها اصناف كثيره مثل ارتست وبثيرا وجولد كوست والبلدي الطويل والبلدي القصير والاسماعيلي والهجين دقي (1) والهجين دقي (2) ويتراوح طولها من 60 سم الي2 متر حسب الصنف وجودة المحصول .

وأضاف أن البامية تزرع في 4 عروات معروفة كمواعيد عادية لزراعة البامية تكونعروة صيفية مبكرة تزرع فى المناطق الدافئة خلال شهرى يناير و فبراير، وعروة صيفية متأخرة تزرع فى بعض مناطق مصر في شهر فبراير حتى شهر مايو، وعروة خريفية ( نيلية ) تزرع فى مناطق الوجه البحرى خلال شهرى يونيه ويوليو.

وأوضح أن العروة الشتوية تزرع فى مناطق الصعيد خلال شهرى أكتوبر وسبتمبر ، لكن يمكن زراعة الباميه الان في اي وقت بفضل الاغطيه البلاستيكيه حيث يتم التحكم في درجة الحرارة المناسبه حيث تحتاج الباميه لمناخ دافيء.

واشار عبدالرحمن إلى أن البامية تجود في التربة الطينية وفي التربة الصفراء الطميية ويمكن زراعتها في التربة الخفيفة مع الاهتمام بالتسميد المناسب.

وطالب أبوصدام الحكومة بالاهتمام بزراعة البامية، حيث يمكننا أن نحصل على عوائد كبيرة من العمله الصعبة جراء تصديرها، ويمكن الاستفادة من مميزات البامية الكثيرة كسهولة حفظها مجففة أو معلبة، لتكون موجودة طوال أيام العام لتحل أزمات نقص بعض الخضروات، وتكون بديلا للمزارعين عن بعض الزراعات الاقل في العائد الاقتصادي، حيث تزهر وتعقد معظم أصناف البامية في فترة ما بين60الي75يوما.