السيسي: تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود يحقق عوائد مباشرة للمواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع ممثلي كبري الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والجهات الحكومية في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي".

وأكد الرئيس علي الاهمية المتقدمة التي توليها الدولة لمبادرة احلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظرًا لانها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخري جديدة تمامًا من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

وأوضح الرئيس أن الدولة أطلقت هذه المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعي او شبكة محطات تموين السيارات بالغاز علي مستوي الجمهورية، او مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة.

وأعرب ممثلو شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عن تشرفهم بلقاء الرئيس وتطلعهم للتعاون والمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم افضل العروض والطرازات في اطار المبادرة سواء السيارات الملاكي او الاجرة او الميكروباص وباحدث التقنيات والمواصفات الفنية.