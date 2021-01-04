نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع المياه عن منطقة الزمالك لمدة ٤ ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه بمنطقة الزمالك بالكامل لمدة ٤ ساعات اعتبارًا من الساعه الخامسة مساء اليوم، وذلك بناءًا علي طلب هيئة المترو الانفاق.

وأكدت الشركة انها قامت بتدابير السيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة وفي حالة طالبها يرجي الإتصال ١٢٥ من التليفون الارضي.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت عن للانتهاء من أعمال الصيانة بمنطقة شيراتون قبل موعده بـ6 ساعات وعودة المياه للمناطق المتأثرة.

وذلك نظرا لأعمال تحويل مسار خط مياه رئيسي قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة اليوم السبت من الساعة 10 صباحا وحتى 8 من نفس اليوم.

وأكدت الشركة في بيان لها أن المناطق المتأثرة هي الشيراتون بالكامل – الملتقى العري – الكلية الحربية.