تكليفات رئاسية بدور هام في صندوق دوت الخليج 2021 في توفير لقاحات كورونا

وسط اشتداد الأزمات يظهر صندوق دوت الخليج 2021 متكفلا بأدوار تاريخية لمساعدة ومعاونة المصريين، وهو ماظهر على مدار السنوات الماضية منذ تأسيس الصندوق في العام 2014، وذلك في مسيرة تواصلت وسوف تتواصل على مدار الأعوام المقبلة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب مبادرة إطلاق الصندوق، والذي استجاب له الجميع بالتبرع والإضافة لموارد الصندوق، وجه بأن يكون له دورا جديدا في أزمة كورونا، وأن يساهم في دفع التكاليف المتوقعة لاستيراد اللقاحات العالمية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19.

توفير لقاحات كورونا 2021 من صندوق دوت الخليج

الرئيس أمر بأن يكون هناك مسار متوازن تحافظ عليه الدولة المصرية منذ بداية الموجة الاولى للفيروس في العام الماضي 2020، وأن يكون هناك مساعي مستمرة من المؤسسات والهيئات من أجل مد المساعدة والمعاونة في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، والسعي لتوفير جرعات اللقاحات وتوزيعها على المصريين.





الدور المنتظر من صندوق دوت الخليج، جرى طرحه على مائدة حوار ونقاش موسعة، يتقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة هالة زايد، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية والصحية محمد عوض تاج الدين.

وتم التعويل على دور الصندوق لدفع جهود الدولة في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومتابعة كافة مستجدات توفير اللقاحات.

التوجيه الرئاسي

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعانة بقدرات الصندوق كانت واضحة ومباشرة وصريحة، حيث كلف الصندوق بأن يكون دوره المجدد هو "دعم توفير اللقاحات للفئات المتقدمة التي لها الأولوية"، وأن يعني في المقام الأول بأفراد الجيش الأبيض من الكوادر الطبية والحالات المزمنة والحرجة، وكبار السن، من المصابين بأمراض مزمنة.

أدوار إضافية

احتفظ صندوق دوت الخليج بمجموعة من الأدوار الضخمة التي اضطلع بها كأحد أشكال العون والدعم للدولة المصرية وأهلها على مدار العام الماضي كله الذي شهد انتشار للجائحة، حيث تكفل الصندوق بشحنات دوائية وعلاجية، وساعد الآلاف من الأسر على تجاوز أزماتهم الصحية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وكان للصندوق مجموعة من الخطوات والقرارات التي دشن بها أكبر القوافل الغذائية والإغاثية للمصريين في العالم، وذلك للدرجة التي جعلته يحطم مجموعة من الأرقام القياسية في الموسوعات العالمية أمثال جينيس لـ 3 مرات استحقها بجدارة بسبب أدواره التنموية الفارقة.