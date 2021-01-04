شرين عبد الوهاب تتصدر "التريند" بعد وصفها بـ الجاهلة

شرين عبد الوهاب تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما وجهت لها الفنانة شمس الكويتية انتقادات بالغة بخصوص تصريحات أدلت بها شيرين منذ فترة وتصالحت بعدها مع الجمهور.

اشارت شمس، في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج "سندريلا"، إلى أن شرين عبد الوهاب ليس لديها وعي كافي لما تصرح بيه في الكثير من الأوقات.

شمس تصف شرين عبد الوهاب بالجاهلة

لفتت شمس إلى موضوع العوانس الذي كان من التصريحات المشهورة لـ شرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها لن تستطيع اللوم على شرين ولكنها أخطئت، قائلة: "ما في شي اسمه عانس.. تصريحاتها كانت خالية من الانسانية والرقي تمامًا".