شرين عبد الوهاب وشمس الكويتية- ارشيفية
شرين عبد الوهاب تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما وجهت لها الفنانة شمس الكويتية انتقادات بالغة بخصوص تصريحات أدلت بها شيرين منذ فترة وتصالحت بعدها مع الجمهور.
اشارت شمس، في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج "سندريلا"، إلى أن شرين عبد الوهاب ليس لديها وعي كافي لما تصرح بيه في الكثير من الأوقات.
شمس تصف شرين عبد الوهاب بالجاهلة
لفتت شمس إلى موضوع العوانس الذي كان من التصريحات المشهورة لـ شرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها لن تستطيع اللوم على شرين ولكنها أخطئت، قائلة: "ما في شي اسمه عانس.. تصريحاتها كانت خالية من الانسانية والرقي تمامًا".
ترجع القصة إلى إحدى حفلات الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تحدثت مع الجمهور خلالها حول أن البعض هاجمها لأنها قالت أنه يجب على السيدات طاعة الرجال، وقالت: "طيب الرجالة دول عسل وسكر واللي بينتقدوا اكيد شوية عوانس".
اعترفت "شرين" بقسوة ردها على بعض النساء اللواتي انتقدنها بسبب تصريحاتها في حفل الرياض ووصفهن بالعوانس، ولكنها بررت موقفها بأنه كان رد فعل عفوي، ولن تكن تقصد تلك الكلمة.
الجمهور يدافع عن شرين عبد الوهاب
خرج العديد من جمهور شرين ليرد على شمس الكويتية، لافتين إلى أن الفنانة تجاوزت في حق شرين وهذا لن يمت للرقي والإنسانية بصلة، قائلين: "منين بتتكلمي عن الفن والرقي وبتهاجمي فنانة مشهورة بالطريقة دي".
دعم الجمهور موقف شرين عبد الوهاب بعد حلقة شمس الكويتية، مؤكدين أن تلك القصص التي خرجت بها شمس ما هي إلا لإثارة الجدل فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرين عبد الوهاب تتصدر "التريند" بعد وصفها بـ الجاهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.