خلطة جديدة في خط وسط الزمالك بعد إصابة روقة..تعرف عليها

أعلن لاعب خط سط الزمالك محمد اشرف "روقة" إصابتة بفيروس كورونا وذلك عبر حسابة الشخصي وطلب الدعاء من الجميع.

وكتب "روقة"عبر صفحتة الشخصية علي مواقع التواصل الإيجتماعي استوري "انستجرام" الحمدلله علي اقدارة الحمدلله علي قضائه إيجابي كورونا .

خلطة الزمالك الجديدة

ويستعد نادي الزمالك لمباراتة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش يوم السبت المقبل المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف.

ويفكر جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي للفارس الأبيض، أن يبدأ بإمام عاشور بجانب طارق حامد، بخلطة جديدة، يرى فيها الجماهير ما إذا كان سيتفوق هذا الثنائي، على ثنائية طارق وسا

وهناك أزمة جديدة يعيشها الفارس الأبيض بعد إصابة اشرف"روقة" في ظل عدم جاهزية طارق حامد بسبب عودته قريبا من بعد إصابتة بفيروس كورونا ولم يتم تأهيلة للمباراة القادمة، وغياب فرجاني ساسي وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته كما يذكر وكيله، ورغبة الاعب في ارتفاع المستوي المالي أو الرحيل عن جدران القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الفريق في المحاولة مع الاعب لأجل استمراره في النادي وعدم المغادرة مثل زملائه في الفريق شيكابالا ويوسف اوباما وأحمد فتوح، لأنه يعتبر من القوام الأساسي لدى الفريق ومن الصعب تعويضه.

وتقدم عدد من العروض للاعب ومن أبرزهم من نادي الدحيل القطري قدم عرضاً لفرجاني ساسي بأرقام خيالية، لا يستطيع نادي الزمالك أو أي نادي في مصر أن يقدم مثله.

وصرح عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بناد الزمالك، بأن الزمالك فاز بدونه في آخر مباراتين في الدوري، وحصل على ست نقاط متتاية، واعتقد أن الرسالة قد وصلت، بأن الزمالك لا يقف على أي لاعب".

ومن جهة اخري تقدم عروض من فريق سانت إيتيان الفرنسي، وهو العرض الوحيد لمصطفى محمد، ولكن ليس أي عرض يقدم للاعب بنادي الزمالك، يتم الموافقة عليه، فيجب أن يكون العرض المقدم مناسب لنادي الزمالك".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك تأهل الي دوري المجموعات في بطولة افريقيا وذلك بعد انسحاب فريق "جيزال التشادي" عن المباراة وذلك بسبب وقوع أزمة بين وزير الشباب والرياضة التشادي واتحاد الكرة التشادي وتم منع البعثة السفر الي مصر لإقامة المباراة وتم احتساب صعود الفارس الأبيض .

