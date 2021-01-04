ترقب لتعيينات الرئيس السيسي بمجلس النواب

تضمن قانون مجلس النواب، ضوابط لقرار رئيس الجمهورية المنتظر بشأن تعيينات نسبة الـ5% بمجلس النواب، والمقدرة بنحو 28نائبًا، وعلي رأسها أن يكون نصفهم علي الأقل من السيدات.

ويصدر قرار رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، في ضوء الدعوة المنتظرة للمجلس للانعقاد من الأساس في موعد لاحق ليوم 9يناير، حيث أنه الموعد النهائي لنهاية الفصل التشريعي الأول الذي انطلق في يناير 2016، حيث يقدر بـ5سنوات وفق نص الدستور.

تعيينات الرئيس السيسي بمجلس النواب

نسبة الـ5% الجوازية لرئيس الجمهورية، تضمنتها المادة 17 من قانون مجلس النواب، حيث أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.

دعوة مجلس النواب للانعقاد

المادة تضمنت أيضا ضرورة تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وتساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب

وعقب صدرو القرار وإخطار الأمانة العامة لمجلس النواب، به ينشر في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

بصدور قرار رئيس الجمهورية بالانعقاد، ونسبة الـ5% سيعقد المجلس الجلسة الافتتاحية والتى تشهد أداء اليمين الدستورية من الأعضاء، وانتخاب هيئة مكتب المجلس علي مستوي الرئيس والوكلين، وأيضا إخطار رئيس الجمهورية بهذه الإجراءات، علي أن يبدأ دعوة الأعضاء للانضمام للجان النوعية، والبدء في تشكيل هيئات المكاتب الخاصة بها، أيضا علي مستوي الرئيس والوكلين، حيث يضم المجلس 25 لجنة نوعية معنية بجميع شئون البلاد ومنصوص علي ضوابط عملها وطريقة تعاونها ورقابتها للحكومة.

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