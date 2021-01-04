رانيا يوسف تهاجم الحجاب: "عمره ما كان فرض".. فيديو

رانيا يوسف باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، لتستمر لتك الحلقة حتى اللحظة الراهنة، حيث خرج لها تصريح جديد مع نزار الفارس في حواره الأخير المثير للجدل لتهاجم الحجاب.

رانيا يوسف تقع في خطأ جديد بسبب الحجاب

سأل المذيع نزار الفارس رانيا يوسف عن إمكانية إرتدائها الحجاب في المستقبل، لترد عليه قائلة: "يا ساتر لية كدة..الطرحة دي هتزود اية هو انا كدة مش مستورة.. انت شايفني لابسة مايوه".

حاول المذيع إقناعها بشتى الطرق كي تتقبل فكرة الحجاب، إلا أنها رفضت الإعتراف بإنه فرض لتبدأ في مجادلته بطريقتها المعتادة، قائلة: "عمر الحجاب ما كان فرض.. ولو كان كدة كنا شفنا الست زمان بتلبسه.. عمرنا ما شوفنا الست المصرية زمان بالحجاب".

وأكدت رانيا يوسف، أنها معجبة بنفسها هكذا دون حجاب، لافتة إلى أنها لن ترى سيدة محجبة على الإطلاق في حفلات أم كلثوم، احنا من امتى كنا محجبات.. الحجاب اتفرض في اواخر السبعينات والثمنينات.. مكنش عندنا الكلام ده.. الحجاب حرية شخصية مش فرض".

رانيا يوسف تعلق على الحلقة