عاجل.. الأهلي يعلن سلبية مسحة رباعي الكورونا

أعلن النادي الأهلي عن تعافي أربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

شفاء لاعبي الأهلي من كورونا



وأثبتت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الأخيرة، التي أجراها فريق النادي الأهلي أمس الأحد، شفاء كل من محمد هاني، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

الأهلي يعلن عن مسحة جديدة للسولية



قال سيد عبدالحفيظ أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأحمر، يستعد لإجراء مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا مساء اليوم الإثنين.

وأوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن رباعي الفريق بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الإثنين، وذلك بعدما تأكد تعافيهم بشكل تام من فيروس كورونا.

وأكد عبدالحفيظ أن السولية في حالة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض، ومستعد للرجوع للتدريبات الجماعية بالفريق، ولكن بعد التأكد بشكل نهائي من تعافسه من فيروس كورونا، وذلك الذي سيتحدد بنتيجة المسحة التي ستظهر نتيجتها صباح الغد الثلاثاء.

ويخضع عمرو السولية في الفترة الحالية للعزل الصحي ويتبع البروتوكول الطبي المعلن من وزارة الصحة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمباراة الإياب ضمن منافسات دور ال32 من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، والت تقام غدا الثلاثاء أمام فريق سنوديب بطل النيجر.

يذكر أن الأهلي قد لعب مباراة الذهاب في النيجر وفاز بنتيجة 1-0، بهدف سجله المالي أليو ديانج في الشوط الأول من عمر اللقاء.

تعادل الأهلي في أخر مبارياته بالدوري العام المصري موسم 2020-2021، حيث تعادل سلبيا، في مباراة الجولة الخامسة التي جمعت بينه وبين فريق وادي دجلة يوم الجمعة الماضي الموافق 1 يناير.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.

نتائج النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري حتى الآن:

الأهلي 3 – 1 مصر المقاصة

الأهلي 3 – 0 غزل المحلة

الأهلي 4 – 0 الاتحاد السكندري

الأهلي 0 – 0 وادي دجلة

وتنتظر الأهلي بعد مباراة سينوديب، مباراة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري.