عاجل.. لاعب الأهلي يعلن تعافيه من كورونا

أعلن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أعلن إصابته به قبل سفر فريق الأهلي للنيجر بذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وأعلن رامي ربيعة فبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب عبر خاصية "استوري": "الحمدلله النتيجة سلبي شكرا لدعواتكم".

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