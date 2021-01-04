كريم فهمي يكشف عن طريقته في التعافي من فيروس كورونا

أعلن الفنان كريم فهمي، نتيجة مسحة فيروس كورونا، مؤكدًا مروره من تلك الأزمة العصيبة بسلام، وذلك بعدما كشف إصابته بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

كريم فهمي يعلن شفاؤه من فيروس كورونا

نشر كريم فهمي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "الحمد لله نتيجة المسحة سلبية، بفضل دعواتكم والتفاؤل، اتفائلوا والله، التفاؤل علاج وكفاية نشر أخبار، وصور سلبية، يا رب اشفي الجميع".



أكد فهمي، خلال فترة إصابته أن أعراض الفيروس تختلف من شخص لآخر على حسب مناعته ومدى إستحماله، لافتًا إلى أن الأهم الإمساك بزمام الأمور وعدم مجاره الشعور بالخوف والتوتر من أن يتملك جسمك قبل المرض ذاته.

نصائح كريم فهمي للتعامل مع فيروس كورونا

ونصح فهمي، من خلال تجربته مع فيروس كورونا جمهوره ومتابعيه، بالإلتزام بقواعد وزارة الصحة والإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى ضرورة تقبل المرض والتعامل معه بالصورة الصحيحة إن تملك الجسم.

ينشغل الفنان كريم فهمي حاليًا في تصوير فيلم "جارة القمر"، والذي يدور تدور أحداثه فى الإطار الرومانسي الاجتماعي، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس "ليلى" وكريم فهمى "شادي"، رغم الفارق الاجتماعى بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل ونحب تاني لية، الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب شخصية مراد الذي جسدها خلال أحداث المسلسل الرومانسي، حيث شاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسوسن بدر، وتارا عماد، وشريف منير، واسلام جمال، وعدد كبير من النجوم اللامعة.