ربيع ياسين لـ دوت الخليج: تقدمت ببلاغ ضد طبيب المنتخب وسأكشف الكثير من الأسرار

أدلى ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب بتصريحات خاصة لتحيا مصر، كشف خلالها عن بلاغ قام بتقديمه ضد طبيب منتخب مصر للشباب، على إثر الأزمة الأخيرة بالمنتخب.



ربيع ياسين يتقدم ببلاغ ضد طبيب المنتخب



وقال ربيع ياسين لـتحيا مصر: "تقدمت

ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد أكاذيب الطبيب منظور التي وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير".

وتابع: "

تم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ الازم قانونا".

وأكمل: "لدي الكثير من الأسرار التي سأكشف عنها خلال الفترة المقبلة".

وكانت قد أثيرت أزمة منتخب الشباب في الفترة الأخيرة بعدما أعلنت اللجنة الثلاثية تعيين لجنة لتقصي الحقائق، لكي تبحث في الأمر، وتحدد أوجه القصور في الأزمة.

وبالفعل شُكلت لجنة مكونة من كل من: المستشار القانوني حسين حلمي، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، الدكتور علاء عبدالعزيز مدير إدارة المنتخبات، والدكتور مصطفى عزام مقرر اللجنة.

وقامت اللجنة باستدعاء بعض الأشخاص للتحقيق معهم، وهم: الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة، ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، عادل محفوظ إداري المنتخب، ووليد ماهر المنسق الإعلامي.

وأصدرت اللجنة تقريرها والذي أعلنت فيه أوجه تقصير كل فرد في الأزمة، وحملت ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب مسئولية تكوينه لقائمة لاعبين بالشكل الخاطيء، مما تسبب في خلل، كما حملته مسئولية توجهه لمسئولين كبار في الدولة، للضغط على اتحاد الكرة في ذلك الوقت لكي يوافق على سفر بعثة المنتخب قبل المعاد المحدد بـعشرة أيام.

كما أدانت اللجنة ربيع ياسين، في عدم تشدده في تطبيق الإجراءات الأحترازية، خاصةً مع الوضع في الاعتبار خبرته الكبيرة، وتواجده مع منتخب الشباب منذ أكثر من عامين.

على الجانب الآخر حملت اللجنة كافة أوجه التقصير لطبيب المنتخب، فيما يخص الرعايو الطبية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية".

ومن زاوية أخرى حددت اللجنةأوجه القصور الإداري في الأزمة، وهي تدوين عدد غير مناسب من اللاعبين،عدم تدارك أمر منع المدير الإداري من السفر بسبب إصابته بكورونا، وضع اللاعبين في دور بالفندق، والجهاز الفني والإداري بدور آخر، مما جعل هناك صعوبة في متابعة اللاعبين، عدم سفر رئيس للبعثة مما أثر على الخلل داخل المنتخب.، عدم وجود سلفة مالية كما هو موضح بالقرار الوزاري، عدم السيطرة على اللاعبين وتصرفاتهم، عدم اعتراف المنتخب بإيجابية مسحة البعثة، وإلقاء التهم على اللجنة الطبية للبطولة، و موافقة اللجنة الخماسية على سفر المنتخب المبكر، بعد تدخل من مسؤولين كبار بالدولة.