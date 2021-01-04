إغتصاب طالبة بكلية الطب على يد سائق في الهرم بعد تخطيط كامل للجريمة

حطم سائق أحلام وطموحات فتاه في مقتبل العمر بعدما إستغل إحتياجها للعمل وإرادتها كي تتحمل المسؤولية وأعباء الحياه كي يرضي شهوته، حيث دارت القصة في وقت قصير جدًا حتى تمكن من فريسته.

بداية قصة إغتصاب السائق للطالبة

تمكن السائق من إستدراج الطالبة بعدما رأى منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه حاجتها للعمل كجليسة أطفال لتتمكن من تدبير نفقات الدراسة بكلية الطب، ومن هنا بدأت القصة.

لن يتمهل المتهم ولن يتردد للحظة وسرعان ما تواصل معها عبر الهاتف، ليتفق معها على العمل كجليسة لرعاية أبنائه، مقابل مبلغ وقدره 3 آلاف جنيه، إلا أنه أبلغها أنها ستكون قائمة معهم بشكل كامل. مسرح الجريمة

ذهبت الفتاه إلى شقة المتهم الكائنة في شارع الهرم، لتستلم العمل وبالفعل استهلت في رعاية أبنائه، إلا أن الأمر لن يدوم طويلًا، ففي يوم قرر المتهم الإعتداء عليها أثناء نوم أطفاله وبدأ مهاجمتها لتتصدى له الضحية حتى هددها بسلاح "مسدس صوت" وإغتصبها.

وبعدها بدأ المتهم في التخطيط للتسر على فعلته، ليجبرها على التوقيع على عقد زواج عرفي، لإستغلاله إن قررت إفضاحه، وبعدها تركها لسبيلها.

ذهبت الفتاه إلى القسم لرواية قصتها والإستنجاد برجال المباحث، وتم إلقاء القبض عليه، وأرشدهم عن السلاح المستخدم في تهديد الطالبة المجنى عليها.





لن يجد ذلك الشخص الشيطاني ما يبرر فعلته سوى الجملة التي رد بها على الإتهام الموجه ضده، قائلًا: "الشيطان وزنى ومعرفتش اتحكم فى نفسى".