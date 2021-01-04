حسن عمر عن حادثة مستشفي الحسينية: كشف الحقيقة والاعتراف بالخطأ واجب علي الجميع

علق النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، على حادثة مستشفى الحسينية، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد انتشار فيديو تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي والذى يٌظهر وجود عدد من وفيات مصابي فيروس الكورونا، إثر توقف ضخ الأكسجين داخل غرفة الرعاية المركزة، قائلا:" إن كشف الحقيقة والأعتراف بالخطأ واجب علي الجميع.

حسن عمر: لابد من تفسير الحقائق فى واقعة الحسينية

وأضاف عضو مجلس النواب، حسن عمر، في تصريحات له قائلا:" ما بين الحقيقة ومطرقة الترند الذى ركبه أعداء الحياة لمجرد توجيه سهام النقد للدولة المصرية والمتاجرة، بأرواح الناس وسندان النفي الذي أصدره محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة هناك، حتى قبل أن يجرى تحقيقا ويوضح أسباب الصراخ الذى كان موجودا في الفيديو الأول وما حقيقة ما حدث.

وتابع النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، لا بديل عن تحقيق شفاف وعادل ومحايد فى واقعة مستشفي الحسينية.

حسن عمر: نثق فى النائب العام لتوضيح الحقائق

واستطرد عضو مجلس النواب، حسن عمر: " لدينا ثقة كبيرة في النائب العام المصري لتوضيح الحقائق ومحاسبة المهملين أو المتاجرين.

وكان الفيديو المتداول بشأن وفاة عدد من المواطنين فى مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، قد سبب حالة من الفزع عند المواطنين، وتسعى النيابة فى الوقت الحالى للكشف عن الأسباب الرئيسية وراء الموضوع.

وتداول سريعًا رواد السوشيال ميديا الفيديو على الفيس بوك، وهو ما سبب صدمة ومطالبة فورية بمحاسبة المسئولين عن الواقعة، ووضع تفسير شامل للحادثة.

هذا، وقد صرح بعد الواقعة بدقائق، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود، بأنه لا توجد أى مشكلة فى توريد الأكسجين بالمستشفيات داخل المحافظة.

واستدعت مديرية أمن الشرقية، مصور الفيديو الذى أثار حالة الفزع بين المواطنين، للتعرف على التفاصيل ومعرفة الأسباب التى أدت إلى ذلك، وتفاصيل تصوير الفيديو.