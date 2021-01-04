هاني يعيد مسلسل هذا المساء لـ "التريند" بعد 3 سنوات من عرضه "فيديو"

سخر رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من مسلسل هذا المساء ليعود ويتصدر التريند بعد سنوات من عرضه، وذلك من خلال هاشتاج يحمل اسم هاني الشخصية التي جسدها الفنان محمد سليمان في مشهد يدعو للسخرية.

هاني تريند جديد على السوشيال ميديا

انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث جمع المشهد بين أكرم "إياد نصار"، ونائلة زوجته "أروى جودة" حينما عاد أكرم ليجد زوجته قادمة من غرفة نومهم بصحبة صديقهما هاني "محمد سليمان" من الدور العلوي ليثور عليهما متسائلًا عن سبب تواجدهما سويًا في الأعلى ليخبره هاني بأنه كان يضع الطفلين في فراشهما.

انفعل أكرم على زوجته لترد عليه قائلة: "في اية يا اكرم انت اتجننت.. ده هاني"، ليتصدر هاني التريند بذاك المشهد.

بات هاني الكوميكس الأول على "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تم تداول مقطع الفيديو بصورة مثيرة للضحك، حيث تم إقتطاع بعض الردود وتركيبها بعض الصور عليها.

أحداث مسلسل هذا المساء