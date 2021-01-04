أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك 4-1-2021

يسعي الكثير من الناس وخاصة كبار المستثمريين والمهتمين بالبنوك والبورصة، بالتعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم فى البنوك 4 -1-2021، للتعرف على كل ما هو جديد فى أسعار العملات، ومواكبة التطرات والمستجدات على الساحة الإقتصادية.

وفى إطار التعرف على أسعار العملال العربية والأجنبية يسعى موقع دوت الخليج فى سياق التقرير التالي إلى مد المواطنين بكافة التطورارت والمستجدات فى الأسعار وفقا للتطورات العالمية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 2021

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي 3.7616

كما سجل الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6730

وفيما يخص الدولار فقد سجل مقابل الدينار الكويتي 0.3037

أما الدولار مقابل الريال العماني سجل 0.9850

وسجل الدولار مقابل الريال القطري 3.6737

أما الدولار فقد سجل مقابل الجنيه المصري 15.7080

أما الدولار مقابل الدينار الليبي 1.3377

وسجل الدولار مقابل الليرة اللبنانية 1.512.5000

كما سجل الدولار مقابل الدرهم المغربي 8.8517

وسجل الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3770

أما الدولار مقابل الدينار العراقي فقد سجل 1.460.0000

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر

رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتى كانت لها تداعيات سلبية على مستوى العالم وعلى العملات الأجنبية والعربية على حد سواء إلا أن الجنيه المصري كان أكثر العملات قوة أمام تلك الجائحة.

وتستمر توقعات خبراء الإقتصاد الإيجابية اتجاه الجنيه المصري فى ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد والتى تواجه العالم كله، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الجنيه المصر على مدار 5 أعوام مقبلة.

تراجع الدولا أمام الجنيه المصري

وذكرت البيانات الصدارة من البنك المركزي بشأن سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى بداية عام 2020 فقد سجل سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

فى وقت سابق قال رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية علي الحريري، إن كبري البنوك الاستثمارية والوكالات العالمية أكدت صمود وقة الجنيه المصري مقابل سعر الدولار، كما تم تصنيفه وفق وكالة فتش على أنه من ضمن أفضل العملات فى الأسواق الناشئة لعام 2020 .

وكان البنك المركزي قد مد مبادرة تتعلق بالعملاد المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية لمدة ٦ أشهر تنتهي في يونيو المقبل.

وقرر البنك المركزي أيضا مد مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر) بدون العوائد المهمشة لمدة 6 أشهر أيضا.

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