بعد تعافيه من الإصابة.. لاعب الأهلي ينتظم في المران الجماعي

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع. ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر. وعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الاثنين. إجراءات احترازية شهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعبين المصابين، والحديث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة الجميع. مواجهة بطل النيجر ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام. وفاز الأهلي ذهابا بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي جمعت الفريقين يوم ٢٣ من ديسمبر الماضي.‏ وأعلن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أعلن إصابته به قبل سفر فريق الأهلي للنيجر بذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021. وأعلن رامي ربيعة فبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب عبر خاصية "استوري": "الحمدلله النتيجة سلبي شكرا لدعواتكم".

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