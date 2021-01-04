أحمد دياب..براعة امتلاك الحلول للنهوض بالسياسة والرياضة في ندوة دوت الخليج

"طاقة شبابية جبارة، ومنظومة أفكار متكاملة تتحرك على قدمين، من المنتظر ان يحقق منها مجلس الشيوخ أقصى استفادة ممكنة"، سيطر ذلك الانطباع على فريق تحرير دوت الخليج خلال محاورتهم للنائب الشاب النابه أحمد دياب، الذي برهن على وصوله عن جدارة واستحقاق لصفوف نواب الغرفة الثانية بالبرلمان المصري العريق.
إلمام واسع
أظهر النائب أحمد دياب، حالة من الإلمام الواسع والرؤية الشاملة للعديد من الملفات الحيوية والهامة في البلاد، على الصعيد السياسي والبرلماني والرياضي، حيث امتلك تصورات متماسكة وبارعة بخصوص كافة التحديات التي تواجه البلاد وكيفية النهوض بملفات استثمارية واقتصادية يمكنها ان تعود بالنفع على مقدرات مصر.
تحدث دياب عن رأيه في اللجنة الخماسية لإدارة الكرة المصرية، ومصير الاستعانة بتقنية الفار وتأثيرها على الجولات الكروية المختلفة، وانطباعاته عن إدارة ملف الكرة فى مصر خلال سياق شديد الصعوبة.
وتطرق دياب خلال ندوته الحوارية لطريقة تعاطي الأسر المصرية والأجيال الحالية، مع ظاهرة التناحر والصراع الكروي الذي اتخذ أشكالا مختلفة وأكثر حدة، ليتحدث بطريقة دفعت بأفكار عززت من القيم الرياضة الحميدة، والتركيز على كون التنافس الرياضي معني في المقام الأول بالقيم، وأن المنافسات في مصر خلال الفترة المقبلة عليها ان تكون أسمى من ذلك وألا تتجاوز الأخلاق والقيم.
عبر دياب عن شديد اعتزازه بتجربة حزب الأغلبية مستقبل وطن، وماتمكن قيادات الحزب من تحقيقه في مدة قياسية، من تقديم أدوار خدمية وسياسية واقتصادية وحزبية وبرلمانية، مؤكدا خلال الندوة أنه يشعر بامتنان كبير ويعتز للغاية بانتماءه لحزب مستقبل وطن.
وخلال تعبيره عن رسائل وجهها لـ 3 أفراد وكيانات، أظهر دياب حالة من الإعجاب الشديد بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أن ما أنجزته القيادة السياسية المصرية لم يكن ليتحقق لآخرين طوال 50 أو 60 عام من العمل المتواصل، وهو ماحققته البلاد خلال مدة وجيزة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات والجهات والهيئات ستكون عونا ودعما للرئيس السيسي من أجل تحقيق النهضة والريادة للوطن والمواطن.
بعدها وجه دياب رسائل تحذير لأعداء البلاد، قائلا أن كل من يريد لمصر الشر والإيذاء لن يتمكن من ذلك ولن يبلغ مراده، نظرا لحالة اليقظة الشديدة التي تتمتع بها الدولة ورجالها، وأن الإنجازات التي تسطرها مصر على كافة المستويات أبلغ رد على محاولات التصيد والتشويه.
كما وجه بعدها دياب رسالة شكر مطولة إلى الشعب المصري الذي يتحمل الصعاب من أجل قيام مصر ووقوفها على أرض صلبة، وأن تعود رائدة على كافة المستويات، وأن ماجرى وتم خلال الإصلاح الاقتصادي شئ يجب أن نثمنه ونواصل البناء عليه.
حلول خلاقة
لم يكتفي أحمد دياب بإبداء آراءه المختلفة وتقييماته المتنوعة فيما تواجهه البلاد من متغيرات ومستجدات، وإنما تكفل بإبداء حلول خلاقة، فيما يخص أزمات نادي الزمالك، وموقف النادي الأهلي ومايتعرض له من نجاحات وعثرات، وطرق إنعاش الإعلام الرياضي ودفعه للتطور وتقديم وجبات مختلفة للمشاهد المصري.
وأظهر دياب اعتزازا شديدا بمؤسسات الدولة في مجالات غير الرياضية، مبديا تفاؤل واسع بمصير التعاون بين مجلس الشيوخ والنواب، مقدما حزمة من الأفكار الإبداعية لتحقيق أقصى استفادة من الغرفة الثانية للبرلمان وخبرات أعضاءها من نواب مجلس الشيوخ، وكيفية تعاملهم مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، دون الاكتفاء بمجرد الشرح أو التعبير عن الرأي وإنما امتلاك سلاح الحل والإضافة.
تفاؤل واسع
ترسخ انطباع جماعي لدى فريق تحرير دوت الخليج، أن أحمد دياب سيستكمل مسيرة نجاحاته الحياتية التي بدأها على أروع مايكون خارج أروقة البرلمان، لتمتد نفس الحالة تحت القبة، من خلال كادر شاب واعد يعي أهمية استغلال الفرصة التي كفلتها القيادة السياسية للوجوه الشابة في المرحلة المقبة.
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