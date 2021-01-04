أحمد دياب..براعة امتلاك الحلول للنهوض بالسياسة والرياضة في ندوة دوت الخليج

"طاقة شبابية جبارة، ومنظومة أفكار متكاملة تتحرك على قدمين، من المنتظر ان يحقق منها مجلس الشيوخ أقصى استفادة ممكنة"، سيطر ذلك الانطباع على فريق تحرير دوت الخليج خلال محاورتهم للنائب الشاب النابه أحمد دياب، الذي برهن على وصوله عن جدارة واستحقاق لصفوف نواب الغرفة الثانية بالبرلمان المصري العريق.

إلمام واسع

أظهر النائب أحمد دياب، حالة من الإلمام الواسع والرؤية الشاملة للعديد من الملفات الحيوية والهامة في البلاد، على الصعيد السياسي والبرلماني والرياضي، حيث امتلك تصورات متماسكة وبارعة بخصوص كافة التحديات التي تواجه البلاد وكيفية النهوض بملفات استثمارية واقتصادية يمكنها ان تعود بالنفع على مقدرات مصر.

تحدث دياب عن رأيه في اللجنة الخماسية لإدارة الكرة المصرية، ومصير الاستعانة بتقنية الفار وتأثيرها على الجولات الكروية المختلفة، وانطباعاته عن إدارة ملف الكرة فى مصر خلال سياق شديد الصعوبة.

وتطرق دياب خلال ندوته الحوارية لطريقة تعاطي الأسر المصرية والأجيال الحالية، مع ظاهرة التناحر والصراع الكروي الذي اتخذ أشكالا مختلفة وأكثر حدة، ليتحدث بطريقة دفعت بأفكار عززت من القيم الرياضة الحميدة، والتركيز على كون التنافس الرياضي معني في المقام الأول بالقيم، وأن المنافسات في مصر خلال الفترة المقبلة عليها ان تكون أسمى من ذلك وألا تتجاوز الأخلاق والقيم.