بعد سلبية مسحتهم.. ثلاثي الأهلي يشاركون بمران الفريق

شارك محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.

مواجهة سونيديب

وشارك الثلاثي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام، في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وأفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.

والتر بواليا في التدريبات

وانتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.