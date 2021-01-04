قبل انطلاق برلمان 2021.. ماهى خطوات التقدم بمشروع قانون تحت القبة؟

يستعد نواب البرلمان الجدد إلى وضع أجندتهم التشريعية، قبل انطلاق مجلس النواب 2021 ، والتقدم بمشروعات قوانين، خاصة فى بعض الموضواعات التى تشغل الشارع المصري ولكن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التى يجب أن يمر بها مشروع القانون المقدم من النائب حتى تتم مناقشته داخل اللجان المختصة فى البرلمان.

تبدء أولى خطوات دخول مشروع قانون تحت قبة البرلمان، بأن يكون هذا المشروع مقدم من إما من الحكومة أو رئيس الوزراء أو عُشر أعضاء مجلس النواب، وعليه يتم إحالة المشروع إلى اللجان النوعية المتخصصة تحت قبة البرلمان.

خطوات دخول مشروع قانون تحت قبة البرلمان





وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجموعة من الخطوات تتمثل فى :-

- تكون الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد.

- أن يكون مشروع القانون مرفقا بمذكرةٌ إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها.

- يحق لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابةً بمخالفته الدستورَ، أو عدم استيفائه الشكلَ المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ويجوز له أن يطلب تصحيحه.

- فى حالة إصرار مقدم الاقتراح على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس. ويخطر الرئيسُ مقدمَ الاقتراح كتابةً بما يقرره المكتب فى هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.

- يتم إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه.

- فى حالة موافقة المجلس على نظر الإقتراح يتم إحالته للجنة المختصة.

- يحيل رئيس مجلي النواب أى اقتراحٌ بقانون مرتبطٌ بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محالٍ إلى إحدى اللجان، إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.

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