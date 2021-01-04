السياحة: حصول 63 فندقا عائما على شهادة السلامة الصحية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة السياحة، اليوم الإثنين، إنه فى ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية فى مصر اعتبارا من أول سبتمر الماضى، واستئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من 1 أكتوبر الماضى، حصل 63 فندقاً عائماً Nile Cruises حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.





وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن 40 فندقا عائما من هذه الفنادق يعمل بالفعل واستقبل مجموعة من الرواد خلال الفترة الماضية، مع الالتزام بنسبة الاشغال المسموح بها وهى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق. وأعرب رواد هذه الفنادق عن استمتاعهم بالنيل وبالجو الدافئ والمشمس بمدينتى الأقصر وأسوان، وزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين أنهم شعروا بالأمان فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالفنادق العائمة والمتاحف والمواقع الأثرية. وأكد عبد الفتاح العاصى، حصول أكثر من 700 فندق ثابت، فى 23 محافظة على مستوى الجمهوية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق العائمة والثابتة التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.

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