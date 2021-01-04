الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة، ويكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترت متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 22 12 وادى النطرون 21 12 طنطا 22 12 شبين الكوم 22 13 دمنهور 22 12 بلطيم 21 14 مطروح 22 10 السلوم 20 11 سيوة 20 08 بورسعيد 22 14 دمياط 22 13 الزقازيق 22 13 المنصورة 22 12 الإسماعيلية 23 11 السويس 22 12 العريش 21 11 رفح 20 11 رأس سدر 20 12 نخل 20 04 نويبع 24 18 طابا 22 13 كاترين 20 05 الطور 24 13 شرم الشيخ 26 16 الغردقة 24 15 مرسى علم 24 15 الفيوم 22 08 بنى سويف 22 08 المنيا 23 08 أسيوط 23 09 سوهاج 24 10 قنا 25 10 الأقصر 26 10 أسوان 27 11 ادفو 27 11 أبوسمبل 26 11 الوادى الجديد 25 05 شلاتين 26 17 أبو رماد 25 17 حلايب 24 18 رأس حدربة 24 18

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