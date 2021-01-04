وزير التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة دليل على مكانة مصر كحاضنة للتراث

وأشار شعراوى، فى تصريح له، على هامش افتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بالغربية بتكلفة 7.5 مليون جنيه، يرافقه خالد العنانى وزير الآثار، وطارق رحمى محافظ الغربية، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لمشروع مسار العائلة المقدسة، والمتابعة المستمرة له من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لخروجه فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر فى المنطقة والعالم.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن حجم الإنجاز الذى تحقق فى نقاط المسار بالمحافظات الثمانية خلال الفترة الماضية يؤكد حرص الجهات المعنية على التعاون والتنسيق المستمر لخروج هذا المشروع فى أجمل صورة، مشيرًا إلى أنه يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية فى العالم.
وأوضح الوزير، أن مسار العائلة المقدسة كان وسيظل دلالة على مكانة مصر كحاضنة للتراث العالمى والتاريخ والثقافة مما ساهم فى تشكيل وجدان الإنسانية، لافتا إلى أن المشروع سيكون له مكانة سياحية ودينية تُعلى من القيم النبيلة وتنمى التراث العالمى وتدعم المجتمعات المحلية بالمحافظات وتضيف لرصيد مصر الحضارى.
يذكر أن محافظة الغربية، أول محافظة تنهى أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية وأصبح أكثر جمالًا وتطوراً مقارنة بهيئته قبل أعمال التطوير.
والمحافظات الثمانية التى يقع فى نطاقها النقاط الـ25 للمسار هى: القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء.
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