الرئيس السيسى: أسعدنى ما رأيته من إنجاز أياد مصرية فى منظومة تحويل...

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بما رآه من إنجازات الأيادى المصرية فى بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ولقد أسعدنى ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية فى بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى".
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