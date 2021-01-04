السيسى: أسعدنى ما رأيته من إنجاز أياد مصرية فى منظومة تحويل السيارات...

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بما رآه من إنجازات الأيادى المصرية فى بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ولقد أسعدنى ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية فى بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فى اطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومى الذى ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربى، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزى والهيئة العربية للتصنيع.