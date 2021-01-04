السيسي يتفقد المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. وقال الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لقد أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي". وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مع ممثلى كبرى الشركات العالمية المشاركة فى المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية. وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين شركات السيارات التى تقوم بالتصنيع المحلى فى مصر، والجهات الحكومية فى اطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي". وقد اكد الرئيس فى هذا السياق على الاهمية المتقدمة التى توليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

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