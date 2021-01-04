صرف 5 أشهر أرباحا سنوية للعاملين بالقابضة للمطارات وشركاتها التابعة

قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، صرف 7 أشهر أرباحا سنوية للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي والشركات التابعة للقابضة، وذلك خلال اجتماع اليوم، الإثنين، للجمعية العمومية، برئاسة المهندس سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وبحضور المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأوضحت الجمعية العمومية للقابضة للمطارات، أن صرف الـ 7 أشهر للعاملين بالشركة والشركات التابعة لها، منها شهران لدعم الصندوق الخاص بالعاملين و5 أشهر للعاملين بالشركة، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لجائحة كورونا وما سببته من خسائر لقطاع الطيران المدني بكافة قطاعاته وشركاته التابعة، أدت إلي زيادة الأعباء على وزارة الطيران خلال الفترة الماضية.

وتكبد قطاع الطيران المدني، خسائر خسائر فادحة خلال عام 202‪0 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا الوبائية، والتي تسببت في غلق المطارات المصرية لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر، توقفت فيها جزئيًا نشاط معظم الشركات التابعة لوزارة الطيران.