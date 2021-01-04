وزير التنمية المحلية يصل الغربية للمشاركة فى افتتاح تطوير مسار العائلة المقدسة

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الغربية، للمشاركة فى افتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة بمدينة سمنود بمشاركة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير المشروع بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتحويل سوق عشوائى إلى مسار حضارى فى أقل من 6 أشهر؟



يشارك فى الافتتاح كل من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وقيادات وزارتى التنمية المحلية والسياحة والكنيسة القبطية والمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد كل من اللواء محمود شعراوى والدكتور خالد العنانى أعمال تطوير مشروع نقطة المسار بسمنود ويستمعان إلى شرح تفصيلى حول كل الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية والانتهاء الكامل من تطوير المنطقة المحيطة بالآثر.