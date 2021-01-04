مدبولي يشهد توقيع مذكرة وبروتوكولي تعاون لدعم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًا، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أماني الوصال، ممثلًا عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلًا عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.
وتحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).
وقام بتوقيع البروتوكول الأول كل من رأفت عباس، مُمثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلًا عن شركة (كارجاس)، وبموجب هذا البروتوكول، يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.
أما البروتوكول الثاني، فقام بتوقيعه رأفت عباس، مُمثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبد الفتاح عرفات، ممثلًا عن شركة (غازتك)، وبموجبه يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (غازتك)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.
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