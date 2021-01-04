السيسي: أسعدني ما رأيته من بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ولقد أسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

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