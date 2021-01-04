نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021 من وزارة القوي العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة وخطوات الاستعلام عنها سنتعرف عليها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة، وهذه المنحة قد تم إطلاقها في العام الماضي بقرار من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أن يتم صرفها للأفراد الذين ينتمون إلي فئة العمالة الغير منتظمة و الذين لا يملكون عمل ثابت، أوالغير تابعين للوظائف الحكومية والذين لا يمتلكون رواتب ثابتة في جمهورية مصر العربية، والهدف من إطلاق هذه المنحة هي مساعدة العمال الغير منتظمين علي ظروف الحياة الحالية وتوفير متطلبات الحياة بطريقة كريمة وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ” كوفيد -19 ” والتي قد أثرت علي فرص العمل أمام العمالة الغير منتظمة.

الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة ” الدفعة الخامسة”

أولاً يجب الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوي العاملة.

الضغط علي ” الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ” التي توجد في قائمة الاختيارات التي توجد أمامك.

يجب عليك تحديد اسم المحافظة التابع لها.

يجب عليك كتابة الرقم القومي الخاص بك و المكون من 14 أربعة عشر رقماً مع التأكد من كتابتها باللغة الانجليزية وبشكل صحيح.

يجب كتابة الاسم الرباعي للمستفيد من المنحة.

يجب عليك كتابة رقم الموبايل الخاص بك و الذي قد قمت بالتسجيل به من قبل.

الضغط علي أيقونة الاستعلام وسيتم إظهار جميع البيانات الخاصة بك.

الاستعلام عن منحه العمالة الغير منتظمة وأسماء المستفيدين من المنحة

من خلال هذا المقال يمكنك معرفة رابط التسجيل في العمالة الغير منتظمة، قد قام مسؤولي وزارة العمالة الغير منتظمة عن اقتراب صرف المنحة عن الدفعة الخامسة في بداية شهر يناير الحالي وعند اقتراب موعد صرف المنحة سيتم إرسال رسالة إلي الأشخاص المستحقين للمنحة علي أرقام الموبايل الخاصة بهم، وذلك خلال بداية شهر يناير حتي يوم 9 من الشهر الجاري، علي أن يتم الصرف الفوري في جميع المنافذ التابعة لمكاتب البريد التابعة لمحافظة المستفيد من المنحة، وقد أشارت وزارة القوي العاملة إلي أن بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة إلي ما يقرب من مليون و600 ألف مواطن وللاستعلام عن أسماء المستفيدين يمكنك اتباع الخطوات السابقة لمعرفة الأسماء.