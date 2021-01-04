عاجل.. السيسى يشيد بمعرض تكنولوجيا إحلال المركبات: أسعدنى ما رأيته من إنجاز

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، ولقد أسعدنى ما رأيته من إنجاز الأيادى المصرية فى بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فى إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خصوصا برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز، وذلك خلال زيارته للجناح الحكومى الذى ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربى، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزى والهيئة العربية للتصنيع.