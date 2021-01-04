رئاسة الجمهورية تنشر فيديو افتتاح السيسى لمعرض تكنولوجيا إحلال المركبات

جدة - نرمين السيد - يستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة فى إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومى لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز.

كما يطرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة، لا سيما ما يتعلق بمعالجة الشواغل والتساؤلات بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.

وتفقد الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى هذا المجال، واطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التى تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات فى تلك الصناعة.