فيديو.. مسلم يتولى تغسيل وتكفين مسيحى توفى بكورونا فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال عزام سيد، أحد أعضاء فريق تغسيل وتكفين المتوفين بفيروس كورونا ببنى سويف، إنه تلقى اتصالا يوم السبت الماضى، بوفاة شاب يدعى مينا بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشاب كان يعانى من مرض مزمن.





وأضاف سيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أنه تواصل مع الدير فى بنى سويف وأحضر تابوت من أجل دفن مينا. وأوضح أنه تولى تغسيل مينا إضافة إلى شخصين مسلمين، مضيفًا: "خلصنا كل الإجراءات وبعدها حضر والده وأعمامه من مركز سمسطا لأخذ الجثمان".

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