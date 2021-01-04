مدبولى يتابع توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

وأضاف مدبولى، خلال ترأسه، اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن، موضحا أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذلك برنامج التمويل العقارى المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقارى، وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التى يتم فيها تمويل الوحدة، والعمل على تخفيض قيمة الفائدة، بحيث تكون النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض، من أجل تشجيع شراء العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى، وتقديم النتائج التى يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزى، بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصرى، كما وجه بتسجيل الوحدات المُنشأة حديثا فى المدن الجديدة فى الشهر العقارى، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومسؤولى وزارة المالية والبنك المركزى.
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