صور.. مكافحة الإيدز: نسعى للوصول لأحدث بروتوكولات العلاج للقضاء على المرض

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وبينار علمى للأطباء لعرض وشرح التحديث الخاص بالدليل الوطنى للرعاية والعلاج لمرض نقص المناعة البشرى (الإيدز)، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فى إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، والتى يترأسها الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وكل من الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالإيدز فى مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن ذلك الوبينار يأتى بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز الدليل الوطنى للرعاية والعلاج لمرضى الإيدز تماشيًا مع أحدث التوصيات العالمية.

وأشار مجاهد إلى مشاركة عدد من الأطباء على مستوى الجمهورية من مراكز علاج الإيدز ومراكز علاج الفيروسات، "أونلاين"، حيث يهدف الوبينار إلى بناء قدرات الأطباء في الرعاية الإكلينيكية لمرضى الإيدز، بالإضافة إلى مناقشة تحديث بروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية فى التشخيص والرعاية والعلاج، وذلك خلال جلسات الوبينار على مدار اليوم بمشاركة خبراء من كل من منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتحديث الدليل الوطنى للإيدز بما يساهم فى توفير أحدث بروتوكولات العلاج، لافتًا إلى سعى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز للوصول إلى استراتيجية (90 - 90 -90 ) والتي تهدف إلى الوصول إلى 90% من العدد التقديرى للمصابين بالإيدز فى مصر، وتغطية 90% ممن تم الوصول إليهم بالخدمات العلاجية، ووصول 90 % منهم لتقليل الحمل الفيروسى، وبالتالى ضمان حياة صحية للمصابين وتقليل فرص انتقال العدوى، بهدف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030.

كما أوضح الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وجود 38 مليون متعايش مع مرض الإيدز على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية عمل جميع أعضاء الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض بحلول عام 2030، لافتًا إلى ربط الأدلة الإرشادية للمنظمة الخاصة بالتعامل مع الإيدز بالدليل الإرشادي الوطنى المصرى، وذلك ممثلا فى تقليل المخاطر والحزم الوقائية وبروتوكولات العلاج، كما وجه الشكر لوزارة الصحة والسكان المصرية لدورها فى توفير الأدوية الخاصة لعلاج مرضى الإيدز مما يعطى مأمونية وتوافر مخزون كاف للمرضى فى مصر.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان وقعت مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة فى البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وكل من جمعية (كاريتاس مصر) ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، فى شهر أغسطس من العام الماضى، وذلك فى إطار التعاون لتقديم التوعية للحد من انتشار مرض نقص المناعة البشرى "الإيدز" بحلول عام 2030، ودعم المرضى المتعايشين مع المرض وتوفير العلاج.