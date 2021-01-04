انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة كثيفة وتحذير للسائقين.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس صباح غد الثلاثاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشهد مصر استقرارًا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، خلال فترات النهار مع شدة البرودة خلال الليل خلال الفترة الجاريةـ، مع انتشار كثيف للضباب على الطرق الزراعية بالقرب من المسطحات المائية، فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للدفء على عدة مناطق أبرزها القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء.

وعلى شمال الصعيد، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للدفء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة على شمال وجنوب الصعيد.

وعن ليل غد يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل على شمال وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق مع شدة البرودة

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق أبرزها السواحل الشمالية الغربية على فترت متقطعة، وحذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية كثيفة خلال فترات الصباح تصل أحيانًا إلى الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انتشار الشبورة المائية في الصباح مع وجود ضباب

من جانبه ذكر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، محمود شاهين أن البلاد تتعرض لموجة كثيفة من الشبورة المائية خلال الفترات الصباحية على عدد من المناطق من بينها السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعد، مع سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في السواحل الشمالية والغربية على فترات متباعدة.

وطالب محمود شاهين قائدي المركبات والسائقين بضرورة توخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح حفاظًا على أرواح الركاب وحياتهم، للحد من انتشار الحوادث المرورية على الطرق، وطالبهم بضرورة الإطلاع على النشرات الجوية يوميًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وكشفت هيئة الارصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء تأتي علي النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة العظمي ستكون 22 والصغري غدا 12

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى ستكون 22 والصغرى 12

مطروح: درجة الحرارة العظمى 22 والصغري 10 درجة

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10 درجة

قنا : درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 10

أسوان درجة الحرارة العظمي 27 درجة والصغرى 11 درجة.

الزقازيق: درجة الحرارة العظمي 27 والصغرى 11 درجة

المنصورة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغري 11 درجة