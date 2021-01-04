لأول مرة أكاديمية مصر للطيران للتدريب تمنح دبلومة إعداد القادة

قامت أكاديمية مصرللطيران للتدريب بتسليم شهادات الدفعة الأولي من دبلومة " إعداد القادة" التابعة للإدارة العامة لتدريب الموارد البشرية بأكاديمية مصرللطيران للتدريب و التي بدأت في الفترة من ٢٢ نوفمبر الماضي و حتي اليوم ٣١ من ديسمبر.

وتهدف الدبلومة الي إعداد قائد يتمتع بمهارات قيادية و إدارية تمكنه من إدارة المنظومة التي يرأسها بالكامل حيث تتضمن الدبلومة كيفية وضع استراتيجيات الشركات وإدارة مواردها البشرية و التسويق لمنتجاتها وكيفية وضع الموازنات التقديرية و المؤشرات الماليه لها.

وسلمت الأكاديمية عدد ممن اجتازوا الدورة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية شهادات إتمامهم للدبلومة اليوم، و قام بتسليم الشهادات الطيار وليد سليمان نائب رئيس اكاديمية مصر للطيران للتدريب بالانابة عن الطيار عبدالهادي الشقنقيري رئيس الأكاديمية مصرللطيران و أشرف علي تنظيم الدبلومة رشا جلاء نبيه كبير محاضرين ومدير مشروع اعداد القادة بأكاديمية مصرللطيران للتدريب حيث يقوم المشروع على ربط المسار الوظيفى للوظائف القيادية بالتدريب اللازم لها لكل مستوى ادارى .