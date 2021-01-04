رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية فى مختلف المجالات

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى الخرطوم اليوم، حيث التقى خلال الزيارة بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع والدكتورعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي والفريق أول ركن جمال عبد المجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان.
تناولت لقاءات رئيس المخابرات العامة بالخرطوم ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.
نقل رئيس المخابرات العامة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومجددا التهنئه للسودان قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال ومؤكدا على حرص مصر المطلق لمواصله دعمها للسودان الشقيق في المجالات كافة.
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محمد يوسف
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