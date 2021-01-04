الملحق الثقافي بالرياض يبحث مع رئيس جامعة الملك سعود التعاون الأكاديمي مع الجامعات المصرية

زار الملحق الثقافي بالسفارة المصرية في الرياض الدكتور عمرو عمران جامعة الملك سعود، واجتمع خلال الزيارة برئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، وذلك في إطار حرص المكتب الثقافي المصري بالرياض على رفع مستوى التعاون بين الجامعات المصرية والسعودية.

وحضر اللقاء كل من وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والاكاديمية والدكتور محمد النمي، والمشرف على إدارة التعاون الدولي والتوأمة العلمية العالمية بالجامعة الدكتور مزيد بن مشهور التركاوي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمران على أهمية العمل على تطوير التوأمة بين الجامعات المصرية الرائدة، ونظيرتها السعودية مثل جامعة الملك سعود، والعمل كذلك على تطوير مشاريع بحثية، وبرامج دراسات عليا مشتركة، بالإضافة إلى تفعيل الزيارات العلمية المصرية السعودية، وأيضًا تطوير برامج زيارات على مستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل الافكار والتجارب وذلك حرصًا على التكامل التعليمي والعلمي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، استعرض الدكتور بدران العمر دور جامعة الملك سعود كجامعة رائدة في المشاركة المعرفية بالمملكة وعلي مستوي العالم، مبينا دورها التعليمي والبحثي، وموضحًا في الوقت ذاته الاهتمام الكبير لتوفير تربة خصبة للابتكار والإبداع من خلال صياغة مجموعة متكاملة من الممارسات التي من شأنها التحفيز على الابتكار لكلٍ من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على المضي قدمًا في دراسة وصياغة عدة مذكرات تفاهم، وبروتوكولات تعاون مشتركة بين جامعة الملك سعود وعدد من الجامعات المصرية الرائده مثل جامعات: الملك سلمان، القاهرة، عين شمس، المنصورة، وكفر الشيخ؛ وذلك من أجل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.