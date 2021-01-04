أخدت حظي فالدينا مرض| محمد قمصان محارب السرطان: استودعكم الله.. ودعم واسع من السوشيال ميديا

تعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الشاب محمد قمصان ابن محافظة كفر الشيخ، محارب مرض السرطان الذي يعاني منه لسنوات طويلة.
وتداول رواد السوشيال ميديا بوست محمد الذي نشره عبر حسابة الشخص بفيس بوك، يشكو فيه من معاناته والألم الذي يحل به يوميا بسبب انتشار السرطان في جسده.
وكان محمد قمصان كتب عبر حسابه بفيس بوك قائلا "السرطان انتشر خلاص ان لله وانا إليه راجعون بقالي اربع سنين صابر وراضي وطول الوقت بقول وبشر الصابرين وصيتي ان اندفن بالنهار بلاش بالليل بخاف من الضلمه ياما والله اطلعلكوا من تربتي".
وتابع " انا اخدت حظي فالدينا بالمرض والمستشفيات فاضلي المكافأه بالجنه وجع طول الليل هينتهي العلاج هينتهي تعب امي هينتهي عايز منكوا طلب ادعوا ل امي واخواتي وكل الناس اللي بيحبوني بالصبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".
وتبادل عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات له والدعم المعنوي له في معركته مع مرض السرطان حتى يتم شفاؤه من هذا المرض.
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