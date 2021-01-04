نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بـ "الشيوخ": تطبيق غرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة يؤكد تعامل الدولة الجاد مع أزمة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ،إن بدء تطبيق الغرامة على المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة سيساهم بشكل كبير في تقليل معدل الإصابة بفيروس كورونا ومكافحة انتشاره، خاصة بعدما أصبحت الأعداد في تزايد وارتفاع مستمر بسبب عدم اهتمام بعض المواطنين بالاحتياطات التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد "الهضيبي" في بيان له، مساء اليوم الإثنين، أن الالتزام بارتداء الكمامة مسئولية الجميع لحماية النفس والغير من خطر الإصابة بالفيروس القاتل، مضيفًا: "تطبيق الغرامة على المخالفين يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية التي وضعتها الدولة وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ويمنع كوارث كبيرة تصيب العالم الآن".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطبيق القرار يأتي في إطار حرص الدولة على رعاية وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا، ويؤكد تعامل الدولة الجاد مع الأزمة وسعيها في وقف تفاقم الكارثة التي تضرب أنحاء البلاد، لذا يجب على الجميع الالتزام وبحرص شديد لتجنب الإصابة بالمرض، ولا يضيع جهود الدولة في الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

