نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الغربية: تكاتف ودعم من جميع الجهات لتطوير أولى مزارات رحلة العائلة المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالدعم الذي تلقته المحافظة لإخراج عملية تطوير نقطة مشروع مسار العائلة المقدسة بسمنود بأفضل صورة.

جاء ذلك على هامش افتتاح زيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية اليوم لأولى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مدينة سمنود بمحافظة الغربية

وأضاف أن هذا الدعم شمل ما يتعلق بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب وكذلك المناطق المحيطة بها من تطوير وتأهيل شامل على كافة المستويات.

ولفت إلى أهمية الدعم والتعاون الذى قدمه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية وكذا وزارة السياحة والآثار .

وأكد الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، على تكاتف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمشروع حتى تم الإنتهاء من المسار في التوقيات المحددة ووقت قياسي، مضيفًا أن المسار يمثل نقلة حضارية للمحافظة، ويضعها على خريطة السياحة الدينية ليفد إليها السائحون من الداخل والخارج.

وعبر ممثلو كنيسة العذراء عن تقديرهم وشكرهم لجهود وزارة السياحة والاثار وزارة التنمية المحلية ومحافظة الغربية للإنتهاء من نقطة مسار المشروع بسمنود وتذليل كافة العقبات من أجل افتتاحه فى التوقيات المحددة وتطوير محيط الكنيسة بشكل حضارى ودمج المجتمع المحلى فى عملية التطوير.